  • BIST 1.108
  • Altın 458,429
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6971
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Adana’daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

»
Adana’daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Adana’daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.

Önceki gün Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi.

Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HES uygulamasına 'ihbarda bulun' özelliği geldi24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:51
  • Yavaş'tan 565 STK'ya 'bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:50
  • TC Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara Açıkladı...24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:45
  • AK Partili Canikli, Giresun'daki sel felaketini 'toprağın suya doymuş olmasına' bağladı: Yapılaşmayla alakası yok24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:32
  • Yurtiçi Kargo’dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama geldi24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:24
  • Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun'da tehlike uyarısı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:04
  • FSVTS: Türkiye’nin S-400’ü yeniden ihraç etmesi ihtimal dışı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:00
  • Yunanistan, Türkiye'ye 'karşı Navtex' ilanıyla yanıt verdi24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
  • FOX’tan Fatih Portakal açıklaması24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti