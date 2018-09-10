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Adaya bereket yağdı

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla, son 24 saatte en çok yağışın Ercan’a düştüğünü açıkladı
Adaya bereket yağdı

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 09-10 Eylül 08:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 
 

“Ercan: 39 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği: 32 kg/m²; Salamis: 23 kg/m²; Türkeli: 21 kg/m²; Mehmetçik:19 kg/m²; Kalkanlı:14 kg/m²; Kantara, Zaferburnu:13 kg/m²; Geçitkale:12 kg/m²; İskele, Sandallar:10 kg/m²; Tatlısu: 9 kg/m²”


Açıklamada, diğer yörelere ise 0.1 ile 5.0 kg/m² yağış düştüğü kaydedildi

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