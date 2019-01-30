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Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Elcil'e tepki

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Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i eleştirdi.
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Elcil'e tepki

Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i eleştirdi.

Dernek Başkanı Hakan Uygun yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yaptığı son ziyaretinin ardından Çavuşoğlu’nun şahsında Türkiye’yi hedef alan açıklamalar ve sistemli  karalama kampanyaları yapıldığını savundu.

Uygun,  KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklamalarının  tam bir “hezeyan” olduğunu ifade ederek, Elcil’in, adada barış ve güvenliği sağlayan, KKTC’nin kalkınması, Kıbrıs Türk insanının huzur ve refah içinde yaşaması için her türlü desteği karşılıksız sağlayan Türkiye’ye karşı sarf ettiği ifadelerin söz ve eleştiri hakkıyla açıklanamayacağını kaydetti.

Söz ve eleştiri hakkının sorumluluğu da gerektirdiğine işaret eden Uygun, “Sayın Elcil’i; kutsal bir meslek olan öğretmen olduğunu hatırlatarak daha sorumlu hareket etmeye davet ederiz” dedi.

Uygun, Şener Elcil’in iddia ettiği gibi Türkiye Kıbrıs’ta etnik temizlik yapmış olsaydı veya  işgalci olsaydı Elcil ve aynı düşünceyi taşıyanların bu tür açıklama yapacak ortam bulamamış olacaklarını ifade etti ve  “Türkiye’yi haksız yere suçlarken, sahip olduklarınızı bir kez daha düşünün” çağrısında bulundu.

 

10001000p22462ednmain15713.jpgUygun, şunları kaydetti:

“Siz işgalci nedir bilmezsiniz; bir gecede 2 saatin içinde evlerinden alınarak sürgün edilen binlerce Ahıska Türkü, yurdundan edilmenin acısını hala yaşıyor. Ne mutlu bize ki, yurdumuzdan sürgün edildiğimizde sığınacağımız bir tek Türkiye vardı. Kıbrıs Türkü’nün de her türlü güvencesi Türkiye’dir. Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin arasını açamayacaksınız, artık sorumlu davranın. Mesleğiniz olan eğitim kalitesinin artırılmasına kafa yorunuz.”

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