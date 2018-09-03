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Ahmet Aslan – Erdal Erzincan Festival seyircisine müzik ziyafeti sundu

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Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Othello Kelesi’nde sahneye çıkan Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan izleyenlere müzik ziyafeti sundu.
Ahmet Aslan – Erdal Erzincan Festival seyircisine müzik ziyafeti sundu

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Othello Kelesi’nde sahneye çıkan Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan izleyenlere müzik ziyafeti sundu.  Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, bağlama virtüözü Erdal Erzincan ile birlikte Othello Kalesi’nin tarihi atmosferinde festival seyircisine muhteşem bir konser verdi.

Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında,4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan CARMINA BURANA,  5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor”  standup gösterisi,  7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı  Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alıyor.

Bilet fiyatları Inner Circle 30 TL, Teoman 30 TL, Ahmet Aslan– Erdal Erzincan konseri 20 TL, Carmına Burana 20 TL,  Gül Sunal Stand Up 20 TL, Okan Ersan & Noise Adventure 20 TL, Barış Manço’yu Anma Gecesi 10 TL olarak belirlenirken, "Bir Kıbrıs Destanı" Gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde olacak ve tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.

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