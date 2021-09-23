Ahmet Elbasan anıldı

Trafik kazasında hayata veda eden Demokrat Parti Milletvekili Ahmet Elbasan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla İskele Kabristanlığı’nda tören düzenlendi.
Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Merhum’un kızı Habibe Elbasan yaptı.
Elbasan, babasının adını ve anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Törene Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Yasemin Öztürk , Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre de katılarak, konuşma yaptı.
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