Ahmet Kasapoğlu hayatını kaybetti

Beyarmudu sakini, köyün sevilen simalarından Ahmet Kasapoğlu bugün hayatını kaybetti.
BEYARMUDU BELEDİYESİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Beyarmudu 'nun sevilen simalarından AHMET KASAPOĞLU 'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi 04/05 /2021 (yarın) saat 11;00'de Beyarmudu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Beyarmudu Kabristanlığı'na defnedilecektir. Merhuma Tanrıdan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
İlker EDİP
Beyarmudu Belediye Başkanı
Not:Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda Cenazelere birinci derece yakınların katılmasına karar verilmiştir.
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