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Ahmet Kasapoğlu hayatını kaybetti

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Beyarmudu sakini, köyün sevilen simalarından Ahmet Kasapoğlu bugün hayatını kaybetti.
Ahmet Kasapoğlu hayatını kaybetti

Beyarmudu sakini, köyün sevilen simalarından Ahmet Kasapoğlu bugün hayatını kaybetti.

BEYARMUDU BELEDİYESİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

#Başsağlığı

Beyarmudu 'nun sevilen simalarından AHMET KASAPOĞLU 'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi 04/05 /2021 (yarın) saat 11;00'de Beyarmudu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Beyarmudu Kabristanlığı'na defnedilecektir. Merhuma Tanrıdan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

İlker EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı

Not:Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda Cenazelere birinci derece yakınların katılmasına karar verilmiştir.

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