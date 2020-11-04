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AK Parti’den Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Açıklamasına Sert Tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklamasına tepki göstererek, “Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıdır.
AK Parti’den Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Açıklamasına Sert Tepki

Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz” dedi. AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan basın açıklamasına tepki gösterdi. 

Çelik, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Sayın Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a saldırmaktadır.

İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere, siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki ‘Türk’ sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak değerlendiriyoruz.

KKTC’nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama yaptı. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir” dedi.

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