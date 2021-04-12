Akansoy: Tatar kendi siyasi çaresizliğini ve sıkışmışlığını CTP Genel Başkanına saldırarak giderme derdinde

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanı Sn Tatar, Cenevre toplantısı öncesi kendi siyasi çaresizliğini ve sıkışmışlığını CTP Genel Başkanına saldırarak giderme derdine düştü.

Son yıllarda bu denli saygısız ve hadsiz bir açıklama yapılmadı bu ülkede.

CTP olarak, siyasi tezlerimizi sonuna kadar savunmaya ve ayrılıkçı siyasetinize karşı bu halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Siyasi Parti Başkanlarını iş ola toplantıya çağıran, Meclisi bilgilendirmeyen Sayın Tatar'ın, maceracı, ayrılıkçı ve ilhakçı siyaseti, bizi kararlı barış yolundan asla alıkoymayacaktır.