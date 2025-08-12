Akansoy'dan KOOP eleştirisi

CTP Sözcüsü ve Milletvekili Asım Akansoy, Koop-Sen’in başlattığı süresiz genel greve dikkat çekerek, "Emekçinin maaşına göz dikmek, yüzsüzlüğün en ileri seviyesidir" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü ve Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koop-Sen’in Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası’nda başlattığı süresiz genel grevle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akansoy, fabrikalarda çalışan 280 emekçinin 12 gündür maaşlarını alamadığını belirterek, “Maaşların ödenmemesi—gerekçesi ne olursa olsun—hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Yüksek enflasyon karşısında, hayat pahalılığını çalışanların ücretlerine yansıtmayı reddeden yönetim, hem Toplu İş Sözleşmesini hiçe sayıyor hem de emekçilerin maaşları üzerinden tasarruf yapmaya kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Bu durumu yalnızca hukuksuzluk değil, aynı zamanda ülkedeki yönetimin felç olduğunun en somut kanıtı olarak nitelendiren Akansoy, “Artık ortada doğru düzgün ‘yönetilen’ kurum bırakılmadı. Yönetmek yerine görmezden gelmek tercih ediliyor. Yolsuzluk, yoksulluk ve yokluk üçgeni her yandan kuşatmış durumda” dedi.

Hayat pahalılığını dizginleyemeyen, gelir ve vergi adaletini sağlamayan, vergi kaçıranı ödüllendirip dürüst vatandaşı cezalandıran bir ülke haline gelindiğini vurgulayan Akansoy, “Şimdi de emekçinin maaşına göz dikmek, yüzsüzlüğün en ileri seviyesidir” diye konuştu.

Koop-Sen’in başlattığı süresiz genel greve de değinen Akansoy, “Karşılarında muhatap yok; konuşacak, çözüm arayacak bir yönetici dahi ortada yok. Bu ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk haliyle ülke, adım adım çöküşe sürükleniyor. Kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.