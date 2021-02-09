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Akansoy'dan TAŞEL tepkisi

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CTP Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından TAŞEL'de işten durdurulan işçilerle ilgili bir açıklama yaptı
Akansoy'dan TAŞEL tepkisi

CTP Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından TAŞEL'de işten durdurulan işçilerle ilgili bir açıklama yaptı:

Taşel İçki Fabrikası, 1975 yılında faaliyete geçerken, daha çok üretim yanında yerel işgücüne destek verilme amacı ortaya konmuştu. Kamu iştirakli devlet hisseli bir yönetime sahip olan Taşel, önceleri Türkiye’deki TEKEL İşletmeleri ortaklığında iken, TEKEL’in özelleştirilmesi ile birlikte, hisseler önce MEY LTD’ye ardından da Birleşik Krallığın dünya içki devi DİAGEO’ya geçti. Bugün MEY LTD adına, Taşel İçki Fabrikasının %67 hissesi DİAGEO’ya aittir.

TAŞEL, “iş azlığını” gerekçe göstererek, Pandemi koşullarında 7 çalışanını işten durdurmuştur. İlgili sendika, işten durdurulan çalışanların hakları için mücadele ederken, TAŞEL yönetimi geri adım atmamakta, Covid-19 salgınından dolayı sözde iş azlığını gerekçe göstererek, içinde bulunduğumuz şartların bedelini 7 çalışana ödetmeye çalışmaktadır.

Elbette bu durum kabul edilir değildir. DİAGEO’nun kabul edilmez tavrını esefle kınar, 7 çalışanın bir an önce işlerine geri dönmesi için, sendikanın uzlaşıcı tavırlarına, işverenin el uzatması gerektiğini ifade etmek isterim.

Bu noktada %33 hissenin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bağlamında İnkişaf Sandığında olduğu ve yönetimde temsilcisi olduğu gerçeği ile hükümetin, izleyici değil, sorunun çözülmesi için irade koyucu bir tavır içerisine girmesi gerekir.

TAŞEL’in ilk günden bugüne, sendikalı çalışanlara yönelik kabul edilemez tutumumun kabul edilemez olduğunu yeniden belirtmek isterim.

Bakanlık bir an önce devreye girmeli ve çalışanlara yönelik, düşmanca tutumun önüne geçilmelidir. Covid-19’un bedeli yıllarca emek vermiş, sendikalı işçilere ödetilemez.

Bu durum asla kabul edilir değildir. TAŞEL işçilerine desteğimiz devam edecektir.

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