Akar’dan 'Geçitkale' açıklaması: “Taraflar garantörlüğümüze saygı göstermeli”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’lara açılması ile ilgili konuşarak, “Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Oradaki zenginliklerin hakça paylaşımını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bir an önce Kıbrıs’taki tarafların Türkiye’nin garantörlüğüne saygı göstemelerini beklediklerinin altını çizen Bakan Akar, “Garantör olarak sorumluklarımızı yerine getirdik getirmekte de kararlıyız. Bize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Barış istiyoruz hakça paylaşım istiyoruz” dedi.
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