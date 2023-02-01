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Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor...

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Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiğini açıkladı.
Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor...

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, açıklama yaparak, akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiğini belirtti.

Fidan, dünya piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle indirimin söz konusu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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