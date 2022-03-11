Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
2.042,01
Altın
949.731
Dolar
14.883
Euro
16.3649
Lefkoşa
6 °C
Mağusa
5 °C
Girne
8 °C
Güzelyurt
4 °C
İskele
5 °C
İstanbul
-1 °C
Ankara
-3 °C
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Bugün gece yarısına kadar fırtına etkili olacak
Görevden alma ve atamalar başladı...
İran: Viyana'daki Müzakerelerde ABD'den Gelen Yeni Talepler Mantıklı Değil
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu
Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor
Mısır'da İklim Değişikliğinin Doğal Felaketlere Yol Açmasından Endişe Ediliyor
Ukrayna İşgaline Karşı Gelen Ruslar, Emojiler Kullanarak Haberleşiyor
Fransa, 5 Porno Sitesini Yasaklamaya Hazırlanıyor
Ukrayna’nın Rus Ordusuna Karşı Yeni Silahı “Su”
Meme Kanseri Riskini Azaltmanın 5 Yolu
Putin, Rusya'dan Ayrılan Şirketlere Dışarıdan Yönetim Atanması Teklifini Destekledi
Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor
Leyen, Ukrayna'da Hastaneye Saldırının 'Savaş Suçu' Sayılabileceğini Belirtti
Atıcılık Müsabakaları Ertelendi
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Putin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi
Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor
Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor
Atıcılık Müsabakaları Ertelendi
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsten 3 Can Kaybı, 3 Bin 473 Yeni Vaka
Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı
Özdenefe: “Kadınların Temsiliyetinin Artmasında Herkese Büyük Görev Düşüyor”
Polis Genel Müdürlüğü “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” Düzenledi
BASIN-SEN: “Gerekirse Yargı Yoluna Başvuracağız”
Özersay: “Türkiye-İsrail Enerji İş Birliği Bizim İçin De Bir Fırsattır”
Kıbrıs Medya Grubu 26 kişinin işine son verdi!
KKTC'de TDP-CHP yakınlaşması
LTB “Şiddete Karşı Yan Yana” Projesinin Kapanış Etkinliği Yapıldı
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
11.03.2022 08:39
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18,75 TL
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 19.00 TL
Euro Diesel: 21.07 TL
Gazyağı: 19,46 TL
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 10 Mart 2022
Üçlü İlişki İçin Sevgilisini İkna Eden Kadın, Yaptığından Bin Pişman Old
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 9 Mart 2022
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 8 Mart 2022
Diğer Haberler
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Bugün gece yarısına kadar fırtına etkili olacak
Meteoroloji Dairesi,dün gece 22.00 ile yarın gece yarısına kadarki sürede fırtına beklendiğini duyurdu ve yetkililerle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Görevden alma ve atamalar başladı...
Görevden alma ve atamalar başladı...
“Bilimde Kadının Rolü” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi
“Bilimde Kadının Rolü” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi
Özdenefe: “Kadınların Temsiliyetinin Artmasında Herkese Büyük Görev Düşüyor”
Özdenefe: “Kadınların Temsiliyetinin Artmasında Herkese Büyük Görev Düşüyor”
Polis Genel Müdürlüğü “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” Düzenledi
Polis Genel Müdürlüğü “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” Düzenledi
Vakalar Artışta! 501 Yeni Vaka
10 Mart 2022 Perşembe 19:29
BASIN-SEN: “Gerekirse Yargı Yoluna Başvuracağız”
10 Mart 2022 Perşembe 19:22
Özersay: “Türkiye-İsrail Enerji İş Birliği Bizim İçin De Bir Fırsattır”
10 Mart 2022 Perşembe 19:05
Vettel, Ukrayna’nın işgalini protesto ettiği kaskında KKTC bayrağına da yer verdi
10 Mart 2022 Perşembe 18:39
Kıbrıs Medya Grubu 26 kişinin işine son verdi!
10 Mart 2022 Perşembe 18:26
KKTC'de TDP-CHP yakınlaşması
10 Mart 2022 Perşembe 17:55
Turunçlu’da korkutan kaza
10 Mart 2022 Perşembe 17:43
LTB “Şiddete Karşı Yan Yana” Projesinin Kapanış Etkinliği Yapıldı
10 Mart 2022 Perşembe 17:30
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Türk Devletleri Teşkilatı Heyetiyle Görüştü
10 Mart 2022 Perşembe 17:27
GAÜ Denizcilik Yüksekokulu “Denizcilik Kariyer Günü” Etkinliği Gerçekleştirdi
10 Mart 2022 Perşembe 17:00
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
DUYGULARIN TERCÜMANIDIR MÜZİK..
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
08:39 -
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
08:38 -
Bugün gece yarısına kadar fırtına etkili olacak
08:37 -
Görevden alma ve atamalar başladı...
00:09 -
İran: Viyana'daki Müzakerelerde ABD'den Gelen Yeni Talepler Mantıklı Değil
23:51 -
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu
23:39 -
Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor
23:26 -
Mısır'da İklim Değişikliğinin Doğal Felaketlere Yol Açmasından Endişe Ediliyor
23:11 -
Ukrayna İşgaline Karşı Gelen Ruslar, Emojiler Kullanarak Haberleşiyor
22:49 -
Fransa, 5 Porno Sitesini Yasaklamaya Hazırlanıyor
22:35 -
Ukrayna’nın Rus Ordusuna Karşı Yeni Silahı “Su”
22:28 -
Meme Kanseri Riskini Azaltmanın 5 Yolu
22:16 -
Putin, Rusya'dan Ayrılan Şirketlere Dışarıdan Yönetim Atanması Teklifini Destekledi
22:04 -
Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor
21:52 -
Leyen, Ukrayna'da Hastaneye Saldırının 'Savaş Suçu' Sayılabileceğini Belirtti
21:43 -
Atıcılık Müsabakaları Ertelendi
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 10 Mart 2022
Üçlü İlişki İçin Sevgilisini İkna Eden Kadın, Yaptığından Bin Pişman Old
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 9 Mart 2022
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 8 Mart 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İran: Viyana'daki Müzakerelerde ABD'den Gelen Yeni Talepler Mantıklı Değil
Görevden alma ve atamalar başladı...
Akaryakıt zam kararı Resmi Gazetede
Bugün gece yarısına kadar fırtına etkili olacak
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.