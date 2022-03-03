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Akaryakıta bu akşam zam geliyor!

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Akaryakıta bu akşam zam geliyor!
Akaryakıta bu akşam zam geliyor!

Akaryakıta bu akşam zam geliyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre yeni fiyatlandırmaların bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Buna göre;

95 oktan 15,11 TL

98 oktan 15,35 TL

Disel 15,00 TL

Gaz yağı 14,51 TL

Akaryakıt fiyatlarına en son 15 Şubat tarihinde zam yapılmıştı. 

Akaryakıtta fiyatlandırma, Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenleniyor. Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapılıyor.

Aralık ayında dövizde ani yükselme nedeni ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konuldu.

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