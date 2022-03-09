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Akaryakıta Rekor Zam Bakanlar Kurulu gündeminde

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Akaryakıta Rekor Zam Bakanlar Kurulu gündeminde
Akaryakıta Rekor Zam Bakanlar Kurulu gündeminde

Bakanlar Kurulu, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 3 TL 93 kuruş, Euro Diesele 6 TL 32 kuruş zammı da görüşecek.



 

Haftada bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’na sundu. Yeni fiyatların Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Önerilen Fiyatlar

95 Oktan Benzin 18.66 TL

98 Oktan Benzin 18.91 TL

EuroDizel 20.94 TL

Gazyağı 19.36 TL

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