Akaryakıta zam geldi!

Bakanlar Kurulu akaryakıt fiyatlarına litre başına 29 kuruşluk zam yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bakanlar Kurulu akaryakıt fiyatlarına litre başına 29 kuruşluk zam yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bakanlar Kurulu akaryakıt fiyatlarına litre başına 29 kuruş zam yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bakanlar Kurulu kararına göre işte zamlı fiyatlar...

E-DIESEL: 5,61 TL

GAZ YAĞI: 5,58 TL

98 OK: 6,17 TL

95 OKT: 6,07 TL