Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Buna göre, 95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye, 98 oktan 20,47 TL’den 21,31’e, Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye ve Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Buna göre, 95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye, 98 oktan 20,47 TL’den 21,31’e, Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye ve Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
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