Akaryakıta Zam Geldi!

Buna göre;
95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye,
98 oktan 20,47 TL’den 21,31 TL'ye,
Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye
Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Buna göre;
95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye,
98 oktan 20,47 TL’den 21,31 TL'ye,
Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye
Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.
Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
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