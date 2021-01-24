Akçay'da vefat (gelişme)

22.01.2021 tarihinde, Akçay’da ikametgahı içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil TEKYAPRAK (E-61), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
22.01.2021 tarihinde, Akçay’da ikametgahı içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil TEKYAPRAK (E-61), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
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