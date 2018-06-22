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Akdağ: “Başörtülü fotoğraflarla diplomaların verileceği garanti edildi”

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TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu...
Akdağ: “Başörtülü fotoğraflarla diplomaların verileceği garanti edildi”

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC’de diplomalarında başörtülü fotoğrafları yer alan öğrencilerin diplomalarının onaylanmamasıyla ilgili olarak Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüğünü ve Erhürman’ın bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini kendilerine garanti ettiğini söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitimlerini tamamlayan başörtülü öğrencilerin lise diplomaları KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmadı. Bu uygulamayla amaçlanan ne olabilir? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?” şeklindeki soru üzerine Akdağ, bu yöndeki bilgiyi kendisinin de olayın ardından öğrendiğini söyledi.

Yaşanan bu olayı üzüntü ile karşıladığını belirten Akdağ, “Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan ziyadesiyle üzgün olduğunu ve bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini bana garanti etti. Ben de meselenin bu şekilde çözülmesiyle iktifa etmiş oldum.”

Başbakan Yardımcısı Akdağ, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu vurgulayarak, “Hangi yılda yaşıyoruz. Bu devam ettirilseydi, buna da söyleyeceğim şey, faşist, insan haklarını hiçe sayan, özgürlükleri yok sayan bir uygulamadır diyecektim. Şükür ki iyi ki bu uygulamayı sonlandırıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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