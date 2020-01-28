Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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