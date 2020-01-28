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Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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