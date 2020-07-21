Akdenizlilerin yol isyanı köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.
Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.
40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.
Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.
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