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Akdenizlilerin yol isyanı köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

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Akdenizlilerin yol isyanı köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.
Akdenizlilerin yol isyanı köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

40 yaşındaki motosiklet sürcüsü Vedat Çakır’ın ölümünün ardından Tepebaşı ve Akdeniz köylüleri isyan etti.

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla köylüler Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı.

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