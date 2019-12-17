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Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne devrettiğini açıkladı

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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun kullanım hakkının, Başbakanlık tarafından sözleşmenin iptal edilmesi üzerine Spor Dairesi’ne devredildiğini açıkladı.
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne devrettiğini açıkladı

Latif, yaptığı yazılı açıklamada,  Özgürlük Stadyumu’nun  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol gereği Akdoğan Belediyesi’nin  kullanımına ve işletmesine verildiğini kaydetti.
Latif,  belde ve bölge futbol takımlarının Belediyeden  yardım istemeleri nedeniyle sahanın bakım ve onarım sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“İlk olarak geniş kapsamlı temizlik çalışmaları ile işe başladık. Daha sonra yıkılan çevre duvarları , kırılan kapılar, hakem odası , soyunma odaları , tuvaletleri ve Spor Dairesi tarafından yeni yapılan futbolcu soyunma odalarının duşları ,tuvaletleri, su tesisatları bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz halde iken tamirlerini gerçekleştirdik. 
Zeminin ıslahı için yeniden ekim yaparak çimlendirmeyi yaptık. Uzun süren çalışmalarımızdan sonra Özgürlük Stadyumu’nda  Akdoğan’a ve bölge takımlarımıza antrenman ve müsabaka yapabilme olanağı sağladık. 
Sahanın tüm çevresindeki tellerin harabe halinde olmasından dolayı tümünü daha dayanıklı tellerle değiştirdik. Stadyumda meydana gelen adli olayların önüne geçebilmek için 24 saat takip amaçlı kamera sistemi yerleştirdik. 2018-2019 yılı futbol sezonlarında Özgürlük Stadyumu’nda  Akıncılar Spor Kulübü, İncirli Spor Kulübü ve Mesarya Spor Kulübü  resmi maçlarını, genç takımı maçlarını ve antrenmanlarını  oynamış ve halen oynamaya devam etmektedirler.”
Latif, sözünü ettiği yatırımları yapmalarına rağmen Başbakanlık  tarafından siyasi nedenlerle, Akdoğan Belediyesinin gerekli yatırımları yapmadığı gerekçesiyle, sözleşmenin feshedildiğini  savundu.
Yaşanan süreçte Spor Dairesi yetkililerinin sahanın zeminini sentetik çim ve etrafını da tartan pist yapacaklarını ve stadyuma çeşitli yatırımlar yapacaklarını bildirdiklerini kaydeden Latif, “Akdoğan Belediyesi olarak stadyuma yapılacağı iddia edilen bu yatırımların önünü açmak adına bugünden itibaren Özgürlük Stadyumu’nu günümüze kadar hiçbir bakım, onarım ve idamesini yapmayan asıl sahibi Spor Dairesi’ne devretmeyi kendimize görev olarak bildik. Akdoğan’a ve bölgemize yapılacak her türlü yatırımın beldemize, dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize kazanım olacağı düşüncesiyle devrettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.
Latif, Belediye olarak üstlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını, Spor Dairesi’nin verdiği sözlerin de takipçisi olacaklarını kaydetti.

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