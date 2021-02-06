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Akdoğan'da 15 Vaka!

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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından 15'i aşkın vaka olduğunu duyurdu
Akdoğan'da 15 Vaka!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından 15'i aşkın vaka olduğunu duyurdu:

Değerli Belde Halkım,

Dün de bilgi verememiştim yaşanan yoğunluklardan dolayı son durumla ilgili, Akdoğanda gerçekleşen vaka sayıları ne yazık ki artık 15 i aştı... Bunların bir kısmı karantina altında pozitife dönenlerden oluşsa da bir diğer taraftan da yeni gatantinaya alındıklarında pozitifti oldukları tespit edilen vakalardan oluştu. Açıklamada belirtmiş olduğum gibi test sonuçları çıktıktan sonra sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek bizim için bir görevdir. Lütfen temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata kadar SOKAĞA ÇIKMA yasağına uysun. Akdoğan Belediyesi olarak tüm çalışanlarmızla birlikte sizlerin sağlığı için bizler sahada çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha hasta olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar en erken zamanda sağlıklarını kavuşmalarını dilerim...

Lütfen SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA uyalım ...Uymayanları Uyaralım.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...

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