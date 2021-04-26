Akdoğan’da Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Akdoğan’da Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Toplantı, 27 Nisan Salı günü (yarın) saat 10.00’da, Akdoğan Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alacak. Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirmede bulunacak.
Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.
Toplantı bölgedeki tüm üreticilerimize açıktır. Önemle duyurulur.
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