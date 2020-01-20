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AKEL Basın Sözcüsü: Türkiye’nin 8. Parseldeki Yeni Tahrikini Kınıyoruz

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AKEL Basın Sözcüsü: Türkiye’nin 8. Parseldeki Yeni Tahrikini Kınıyoruz
AKEL Basın Sözcüsü: Türkiye’nin 8. Parseldeki Yeni Tahrikini Kınıyoruz

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 8. Parselde Türkiye’nin sondaj faaliyeti yönünde ilerleme hareketinin yurdumuz ve uluslararası hukuk aleyhine yeni bir yasadışı hareketi ve yeni bir tahriki teşkil ettiğini belirtti.

Stefanu, Türkiye’nin bu yeni tahrikini AKEL’in kınadığını ve uluslararası toplumu Ankara’nın yasadışı hareketlerine dur demeye çağırdığını ifade etti.

Gerilimin ve tansiyonun yükseltilmesinin Kıbrıs’ın yararına olmadığını, tam aksine kontrol edilemez sonuçlarla krize yol açılabileceğine AKEL’in defalarca işaret ettiğini söyleyen Stefanos Stefanu “kalıcı ve sürekli barışa götürebilecek tek yol diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoludur” dedi.

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