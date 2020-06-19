AKEL ÇİN Komunist Partisi Yetkilileriyle Görüştü

AKEL partisi ile Çin Komünist Partisi heyetlerinin, telekonferans yöntemiyle bir görüşme yaptıkları haber verildi.

Yapılan görüşmede, uluslararası gelişmeler, pandemi, aynı zamanda iki parti ve ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını yazan Haravgi gazetesi, görüşmede pandeminin iki ülkedeki gelişiminin de ele alınması yanı sıra, koronavirüsle mücadele edilmesi ve bunun durdurulması için, uluslararası işbirliğinin öneminin vurgulandığını iletti.

AKEL’in görüşmede Çin Halk Cumhuriyeti ile Çin Komünist Partisine, koruyucu ekipman göndererek, Rum halkına verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiği de belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasında istikrarlı bir şekilde gelişme göstermekte olan politik ve ekonomik ilişkilerin de ele alındığını yazan gazete, AKEL’in Çin heyetini “geniş anlamda Doğu Akdeniz bölgesi ile Kıbrıs aleyhindeki Türk saldırganlığı konusunda bilgilendirdiğini” ekledi.