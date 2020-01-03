AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ve heyeti TDP’yi ziyaret etti

AKEL heyet, TDP Genel Merkezi’nde, Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve heyetiyle bir araya geldi.

Saat 11:00’de başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit basına açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Hava soğuk ancak denizler sıcak iklimde maalesef” dedi ve Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini, denizlerdeki gerginliğin nasıl azaltılabileceği ve 2020 yılında çözüme nasıl ulaşılabileceği konularında fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti.

Berlin’de liderlerin gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan ve bu görüşmede adada çözüme ulaşmanın tek yolunun federasyon olduğunun netleştiğini belirten Özyiğit, Berlin’de çözümün temel prensiplerinin siyasal eşitlik, 11 Şubat deklarasyonu ve Guterres çerçevesi olduğunun belirlendiğini söyledi.



“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN BEKLENMESİNİ ZAMAN KAYBI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”



TDP olarak Berlin’den önemli bir sonuç çıktığını düşündüklerini kaydeden Özyiğit, müzakerelerin devamı için KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beklenmesini bir zaman kaybı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen zaman zarfında özellikle enerji politikalarıyla ilgili gerginliğin giderek arttığını ifade eden TDP Genel Başkanı Özyiğit, Anastasiadis hükümetinin tek yanlı olarak attığı adımlara Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’nin karşılık vermesiyle konunun farklı mecralara taşındığını söyledi.

East Med Anlaşması ve Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalara işaret eden Özyiğit, gelinen aşamada denizlerdeki gerginlik ve adadaki silahlanma çabalarının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

“BİRLİKTE ZİYARET ÖNERDİK”

AKEL’le, çözüme ve oluşan gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma ve mümkün olduğunca ortak adımlar atma kararı aldıklarını açıklayan Özyiğit, AKEL’e Yunanistan ve Türkiye’deki siyasi partileri birlikte ziyaret edip çözüm politikaları üretilmesi ve gerginliğin azaltılması konusunda fikir alış verişinde bulunma önerisinde bulunduklarını da söyledi.

Özyiğit, AKEL dahil olmasa da kendilerinin bu yönde görüşmeler yapmak için Türkiye’deki siyasi partileri ziyaret etme kararı aldıklarını da açıkladı.

Özyiğit, AKEL ile bir araya gelmeye devam edeceklerini de dile getirdi.



KİPRİANU “GERİLİM VE SİLAHLANMA ENDİŞELENDİRİYOR”



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, TDP yetkilileriyle bugün üretken ve yaratıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kiprianu, Kıbrıs, Kıbrıs sorunu ve bölgede yaşananlarla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını ve birlikte neler yapabileceklerini ele aldıklarını söyledi.

Ülkede ve bölgede giderek artan gerilim ve giderek artan silahlanmanın her iki partiyi de endişelendirdiğini dile getiren Kiprianu, giderek artan gerilim ve silahlanmanın baş sorumlusunun kim olduğu hususunda farklı görüşleri olmasına rağmen, mevcut durum ve neler yapılabileceği konusunda görüşlerinin TDP ile ortak olduğunu dile getirdi.



Yaşananların Kıbrıs sorununun çözümümden uzaklaşılmasını getirdiğini vurgulayan Kiprianu, ilgili tüm tarafların adada bir çözüme yaklaşılmasını getirecek adımlar atması gerektiğini söyledi.

Berlin’de iki lider arasında gerçekleştirilen görüşenin bazı şeyleri netleştirdiğini, Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon ile çözülebileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin liderlere, görüşmelere tekrar başlama ve görüşmelere başlayana kadar da toplumlarını bir anlaşmaya hazırlama çağrısı yaptığını da hatırlattı.

Ancak bugün yaşananların “Kıbrıslıları” aksi istikamete yönlendirdiğini kaydeden Kiprianu, herkese üzerine düşen sorumluluğu hissederek bunun yükümlülüğüyle hareket etme çağrısı yaptı.

“ÖNERİYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Kıbrıs sorununun çözümünü isteyen partiler olarak çözüme katkı çabalarını yoğunlaştırma ve çözüm mesajlarını mümkün olan her yere ulaştırma kararı aldıklarını dile getiren Kiprianu, TDP’nin Türkiye ve Yunanistan’da temaslarda bulunma önerisini değerlendireceklerini kaydetti.

Siyasilerin gelecek nesillere karşı bir sorumluluğu olduğunu belirten Kiprianu, geleceğe umutla bakabilmeleri için zamanı iyi değerlendirmeleri, barış, sosyal adalet için el ele çalışmaları gerektiğini vurguladı.