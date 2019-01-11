Akıllı Park için protokol imzalandı

KKTC’nin aynı zamanda ilk milli parkı olacak projenin , akıllı bir park olarak hizmet verebilmesi için, bugün Alsancak Belediyesi ile Telsim Vodafone arasında, protokol imzalandı.

KKTC’nin aynı zamanda ilk milli parkı olacak projenin , akıllı bir park olarak hizmet verebilmesi için, bugün Alsancak Belediyesi ile Telsim Vodafone arasında, protokol imzalandı.

Akıllı Park Projesi imza töreninde, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper,Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim Vodafone Pazarlama Müdürü Yiğit Çamcı , Telsim Vodafone Kurumsal Satış Müdürü Sevim Beşok, Belediye Meclis üyeleri ve yetkilileri hazır bulundu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediye olarak, 2015 yılında başlattıkları milli park projesinin adada bir ilk olduğuna vurgu yaparak, tüm tesislerini tamamlayıp, 25 Nisan’da parkın açılışını yapmayı hedeediklerini söyledi.

Telsim Vodafone’un sponsorluğunda, akıllı park altyapısı oluşturulacağını kaydeden Ataser, Telsim Vodafone yetkililerine ve projeye katkı koyan herkese teşekkürler etti.

Milli Park projesini, Barış Plajı projesine bağlamayı hedeediklerini söyleyen Ataser, bu amaçla alt geçit projesi , yol boyunca yer alan durak girişlerini oluşturmak için çalışma başlattıklarını anlattı.Konuşmasında, Alsancak-Lapta Anayolu’nun çift şerit olmamasının ciddi ulaşım sorunları yarattığını vurgulayan Ataser,sözkonusu yolun bir an önce çift şerit olarak düzenlenmesi için merkezi hükümete çağrıda bulundu.

Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper de, Alsancak belediyesi işbirliğinde adanın ilk akıllı park projesini hayata geçirecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, proje kapsamında, vatandaşlara ücretsiz kablosuz internet hizmeti verileceğini, vatandaşların parktan güvenli şekilde yararlanması için, güvenlik altyapısı oluşturulacağını, ayrıca akıllı aydınlatma ve sulama sistemlerinin de hayata geçirleceğini dile getirdi.

Alper, konuşmasının sonunda, projenin gerçekleşmesine katkı koyan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediye ve

Telsim Vodafone personeline teşekkürlerini sunarak, projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardındna protokole imza konuldu.