Akıncı: “Akıncılar’ın Güneyle Bir Bağlantısı Olmalı”

“Çözüm gerçekleşinceye kadar açılan her kapının, iki toplum arasında kurulan

her iletişimin yararı vardır.”



Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Akıncılar’ı (Lurucina)

ziyaret etti. Köye girişinde Belediye Başkanı Hasan Barbaros tarafından karşılanan Akıncı,

önce bölge halkının ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifinin istemi üzerine, açılması talep

edilen Limbia kapısı bölgesinde incelemelerde bulundu, bölgeye ilişkin bilgi aldı.

Mustafa Akıncı daha sonra köy meydanında gerçekleştirilen sohbet toplantısında bölge

halkının görüş ve düşüncelerini dinledi, sorularına yanıt verdi.



Akıncılar-Lurucina halkının mevcut durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını, bu nedenle

köyün Güneyle bağlantısının hem gerekli, hem de yararlı olduğunu belirten Akıncı, Ekim

ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, görevde devam etmesi halinde konu ile

yakından ilgilenmeye devam edeceğini kaydetti. Akıncı, “Seçimlerin ardından ilgili

çevrelerin katılımıyla bu işin fiiliyata nasıl döküleceğini birlikte planlayabiliriz” dedi. Rum

tarafının esas talebinin Kiracıköy– Eylence bağlantısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı

Akıncı, gerek Rum tarafıyla, gerekse kendi içimizde askeri ve sivil makamlarla, Akıncılar

halkının talepleri doğrultusunda uzlaşma sağlanmasının gerekeceğini vurguladı.



“ÇÖZÜMLE BİRLİKTE DOĞU AKDENİZ DE HUZURA KAVUŞACAK”



Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, çözüm gerçekleşinceye

kadar da açılan her kapının, iki toplum arasında kurulan her iletişimin yararı olduğunu

vurguladı.



Kapıların açılmasının her zaman gündeminde olduğunu belirterek, Derinya ve Aplıç

kapılarının kendi döneminde açıldığını anımsatan Akıncı, “Hem çözüme katkı sağlayacak,

hem de o bölgelere yarar getirecek açılımlara köstek değil, ancak destek olurum” dedi.



Adanın belirsizlikten kurtulması için, gençlerin geleceği için adil ve kalıcı bir çözüme

ulaşmak adına uğraş vermeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, çözümle

birlikte sadece Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda Doğu Akdenizin de huzura kavuşacağına

vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece ne Doğu Akdeniz

istikrara kavuşacak, ne de biz belirsizlikten kurtulacağız” dedi.