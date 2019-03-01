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Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Kremp’i kabul ederek görüştü

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp’i kabul ederek görüştü.
Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Kremp’i kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleşen görüşmede, Rum lider Anastasiadis’le yapılan görüşme sonrasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak Almanya ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde daha iyi gelişmelerin yer almasına ilişkin düşüncelerini de Büyükelçi’ye iletti.

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