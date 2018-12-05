Akıncı “Bir Damla Kan Ver Farkındalık Projesi” ne destek verdi

Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü…

Gün nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, “Bir damla kan ver” sloganı ile Kan Bağışı Şöleni düzenledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu binasında gerçekleştirilen ve BRT2’den canlı yayınlanan Şölene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılarak destek verdi.

Cumhrubaşkanı Akıncı, Kan bağışına her an ihtiyaç duyulabileceğini bu nedenle insanların kan bağışı olgusunu kendi ihtiyacıymış gibi, yüreklerinde hissederek ele alması gerektiğini belirtti.

Organizasyonunu sanatçı Ferahzat Gürsoy’un gerçekleştirdiği Kan Bağışı şölenine çok sayıda yerli sanatçı da destek verdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Gürsoy, iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan Şölenin, oğlu merhum Mustafa Gürsoy’un hayali olduğunu kaydetti.

Ülkede kan bağışına büyük ihtiyaç olduğunu hatırlatan Ferahzat Gürsoy, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ise iki yıl önce farkındalık yaratmak amacıyla “Bir Damla Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganı ile etkilik düzenlediklerini hatırlattı.

Özellikle Thalesamia hastalarının kullandığı ve büyük bir ihtiyaç olan kanın toplanması için büyük uğraşlar verildiğini kaydeden Çıraklı, ülkenin ihtiyacı olan 22 bin ünitenin yarısının Türk Kızılayı’nın kendilerine bağışladığı kan otobüsü ile toplandığını belirtti.

Kan bağışı şöleninde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise BRT, Kıbrıs Türk Kızılayı ve toplumda yer etmiş birçok değerli müzisyenin çok güzel bir amaç etrafında buluştuğunu ifade ederek “Bugün, kan vermenin ne kadar hayati bir konu olduğunun farkındalığını bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bağışlanan her damla kanın kurtarılan bir can olmasının yanı sıra, kan bağışı yapan bireylerin iki yönden büyük bir gelişim sağladığını belirtti.

Kan bağışında bulunan kişilerin hücrelerinin yenilendiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını ve bu durumun kan bağışı yapan bireyin bünyesine yaptığı bir katkı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, kan veren insanların, bir ihtiyaca katkıda bulunması nedeniyle yaşadığı iç huzura da dikkati çekti.

Tıp alanında ve teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde yapay birçok organ yapılabilmesine rağmen “yapay kan” yapılamadığını, kan ihtiyacının ancak başka insanlardan alınabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu noktada toplumsal dayanışmanın öneminin ortaya çıktığına işaret etti.

Kan bağışına her an ihtiyaç duyulabileceğini bu nedenle insanların kan bağışı olgusunu kendi ihtiyacıymış gibi, yüreklerinde hissederek ele alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yapacağımız her gönüllü bağış çok önemlidir ve bunun hem kendimize hem toplumumuza hem de iç huzurumuz çok büyük yararları vardır” dedi.

Yeni devreye giren mobil araçların, kan bağışına büyük bir katkı sağladığını gözlemlediğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, kan bağışının sürekliliğinin hayat boyu devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından, mobil kan bağışı aracına giderek, kan bağışından bulunan gönüllülerle sohbet de etti.

Yerli sanatçıların şarkıları ile katkı koyduğu Kan Bağışı Şöleni çerçevesinde BRT park yerine kurulan Mustafa Gürsoy Kan Bağış Aracında kurum çalışanları kan bağışında bulundu.