Akıncı: “Birleştirici bir kişiliğe sahipti”

Saygı duruşu ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve Nalbantoğlu’nun kabrine çelenkler sunuldu.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında ve sonrasında verdiği hizmetleriyle tanınan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu için ölümünün 39. yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve Nalbantoğlu’nun kabrine çelenkler sunuldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, TKP- YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, TMT Mücahitler Derneği ve Erenköy Mücahitler Derneği’nden temsilciler, eski politikacılar, Nalbantoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ve “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarlarından gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı konuşma yaptı.

AKINCI: “BİRLEŞTİRİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anma törenindeki konuşmasında, Nalbantoğlu’nu 39 yıldır aynı duygularla anmaya devam ettiklerini belirtti.

“Hepimiz için son derece değerli bir kişilikti” diyen Akıncı, her yıl anma törenine gelenlere göz atıldığında, Nalbantoğlu’nun nasıl birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunun anlaşılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yıl sıralanan özellikleri yanında Nalbantoğlu’nun, gelişime açık olan, gelişime yön veren, geleceğe dönük yaşayan, kendini hep yenileyen bir yapısı olduğunu da anlattı.

Akıncı, TMT’nin kurucularından olan Nalbantoğlu’nun günü geldiğinde, “artık TMT dönemi kapandı, nizami döneme geçmek gerekir” dediğini de anımsattı.

TÖRE: “ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Nalbantoğlu’nun adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade etti.

Nalbantoğlu’nun toplumda çok büyük saygınlığı olan bir kişi olarak anıldığını belirten Töre, bunun herkese nasip olmadığını kaydetti.

BAYAR: “TOPLUMUN ONUN GİBİLERE İHTİYACI VAR”

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, milli varoluş mücadelesinde Burhan Nalbantoğlu’nun çok önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Nalbantoğlu’nun topluma önemli hizmetleri geçtiğini dile getiren Bayar, toplumun onun gibi kişilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

MUTLUYAKALI: "YURTSEVERLİĞİYLE ÖNE ÇIKMIŞ BİR İSİM"

Özgül Gürkut Mutluyakalı konuşmasında Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesinde birçok yönde çaba göstermiş, öncülük etmiş, özverisiyle, yurtseverliğiyle öne çıkmış bir isim olduğunu anlattı.

“Nalbantoğlu, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta can güvenliğiyle, refah içinde yaşayabilmesi için adım atmış, tuğlalar örmüş bir hekim, bir mücahit, bir politikacı” diyen Mutluyakalı Nalbantoğlu’nun mücadele yıllarının ardından demokratikleşme adımlarının ve adını taşıyan hastanenin yapımının da öncüsü olduğunu kaydetti.