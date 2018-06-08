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Akıncı: “Eğitimde kalite, vazgeçilemeyecek en önemli olgu”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüksek öğretimde eğitimin niteliğinin artırılmasının önemine vurgu yaparak, eğitimde kalitenin vazgeçilemeyecek en önemli olgu olduğunu belirtti
Akıncı: “Eğitimde kalite, vazgeçilemeyecek en önemli olgu”

Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği mezuniyet törenine katıldı ve okul birincilerine diplomalarını takdim etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da dün gece saat 19:00’da gerçekleşen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde kalitenin vazgeçilemeyecek en önemli olgu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yüksek öğretimde eğitimin niteliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti. Üniversite öğrencilerine kaliteli bir eğitim bahşetmenin, üniversiteler için en önemli gurur kaynaklarından biri olacağını ifade eden Akıncı, ülkede kaliteli yükseköğretim ortamı yaratılması noktasında YÖDAK’ın hali hazırda oynamakta olduğu önemli rolün, ilerleyen dönemlerde üniversiteler ve YÖK ile iyi işbirliği içerisinde ileriye taşınacağına inanç belirtti.


“KURUMSALLAŞMIŞ BİR YAPIYA DOĞRU YOL ALINIYOR”
KKTC’de yükseköğretimin, eksikliklerine rağmen gelinen noktada artık kurumsallaşmış bir yapıya doğru yol aldığının altını çizen Akıncı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 32 yılda binlerce, 2018 yılı mezuniyet töreninde ise 1500 mezun vermesinin önemli bir başarı ve GAÜ için haklı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.


“YENİ VE ÖNEMLİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”
Konuşmasında öğrencilere de hitap eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversite mezuniyeti ile öğrencilerin yaşamlarında yeni ve önemli bir dönem başlayacağını söyledi. Mezuniyet ile yeni bir yolculuğa çıkan öğrencileri inişli ve çıkışlı bir yaşam yolculuğu beklediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşam düz bir çizgi değildir. Yaşamda inişler ve çıkışlar vardır. Nerede yokuş ile karşılaşacağımız ve nerede inişe geçeceğimiz belli olmaz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Amerikan Üniversitesi,  Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve mezun öğrencilere gelecekte üstün başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

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