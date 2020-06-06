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Akıncı: "Hükümet tavrını netleştirmeli, tavır sağlık ve bilim temelli olmalıdır"

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Akıncı: "Hükümet tavrını netleştirmeli, tavır sağlık ve bilim temelli olmalıdır"
Akıncı: "Hükümet tavrını netleştirmeli, tavır sağlık ve bilim temelli olmalıdır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin iki taraftaki verileri değerlendirip vardığı sonucun önemli olduğunu kaydetti. 

Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin 8 Haziran’dan itibaren bu tür geçişlerin başlamasına olumlu baktıklarını dün bir kez daha ortaya koyduklarını anımsatan Akıncı, “Şimdi hükümetin, kendi sağlık ve bilim kurullarını da eğer toplayacaksa ivedilikle hareket etmesi ve tavrını da gerekçeleri ile kamuoyuna duyurması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin güneye kademeli ve kontrollü geçişlerin 8 Haziran’da başlatılması konusundaki tavrını sağlık ve bilimi esas alarak netleştirmesi gerektiğini vurgulayarak “Aksi bir durumun izahı kolay olmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili bu sabah yaptığı değerlendirme şöyle:

“Yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde adım atarken “rotayı sağlık çizmeli siyaset onu takip etmeli” anlayışını ilk günden beri seslendirmekteyim.

Bu çerçevede güneyde çalışan bin 500 Kıbrıslı Türk ile eğitim ve tedavi amaçlı geçişler için, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin iki taraftaki verileri değerlendirip vardığı sonuç önemlidir.

Dün bir kez daha komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri 8 Haziran’dan itibaren bu tür geçişlerin başlamasına olumlu baktıklarını ortaya koydular.

Şimdi hükümetin, kendi sağlık ve bilim kurullarını da eğer toplayacaksa ivedilikle hareket etmesi ve tavrını da gerekçeleri ile kamuoyuna duyurması gerekiyor.

Bugün, bu konu ile ilgili insanlarımız sabahtan itibaren ne olacağını sorgulamaktadır.

Hükümet tavrını netleştirmeli ve tavır sağlık ve bilim temelli olmalıdır. Aksi bir durumun izahı kolay olmayacaktır.”

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