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Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı

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Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı
Akıncı ile Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bayram mesajı teatisi yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tebrik mesajı gönderdi. “Ramazan Bayramı münasebetiyle Zat-ı Devletlerine kalbî tebriklerimi iletiyorum” diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek Bayramın, içinden geçilmekte olan bu zor dönemde İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederek şöyle dedi:

“Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kıbrıs Türk halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği bayram mesajında, “Ramazan Bayramı nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik kutlama mesajınız için teşekkür ediyor ve aynı duygularla Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajında, bayramın Türkiye’de ve tüm İslam aleminde huzur ve esenlik içinde geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, küresel salgın döneminde zorlu bir mücadele veren tüm dünyanın, bu mücadeleden başarıyla çıkarak daha güzel ve barış dolu günlere kavuşması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başta Zat-ı Devletleri ve değerli aileniz olmak üzere Türkiye’deki tüm kardeşlerimize sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyorum” dedi.

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