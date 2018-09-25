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Akıncı İstanbul’da

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gitmek amacıyla İstanbul’a geldi.
Akıncı İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gitmek amacıyla İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı’na varışında KKTC’nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve İstanbul Vali Yardımcısı karşıladı.

Akıncı’nın, saat 13.30’da New York’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkancı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik ediyor.

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