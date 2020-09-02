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Akıncı: Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik ve Atatürkçü bir toplumdur (VİDEO)

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Şunu herkesin bilmesini istiyorum ve bu program aracılığıyla sesimi Türkiye'ye de duyurmak istiyorum: bizden, bizim gibi Kıbrıslı Türklerden Türkiye düşmanı çıkmaz.
Akıncı: Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik ve Atatürkçü bir toplumdur (VİDEO)

İşte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cüneyt Özdemir'in programında yaptığı açıklamanın satır başları.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum ve bu program aracılığıyla sesimi Türkiye'ye de duyurmak istiyorum: bizden, bizim gibi Kıbrıslı Türklerden Türkiye düşmanı çıkmaz. Boşuna uğraşmasınlar bu konuda. Ama bir şey daha çıkmaz, o da şudur: her söyleneni bir ast-üst ilişkisi çerçevesinde yerine getiren, illa ki biat eden bir anlayış da çıkmaz Kıbrıs Türk toplumundan. Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik ve Atatürkçü bir toplumdur. Türkiye ile en iyi münasebetleri kurmak isteyen bir yaklaşım içerisindedir. Türkiye'nin iyiliğini isteyen bir yaklaşım içerisindedir. Ve her söyleneni yanlış bir şekilde yorumlayıp, bizi olmadığımız bir noktaya itmeye çalışmanın son derece yanlış olduğunu değerlendiriyorum."

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