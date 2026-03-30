Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Hayat durdu! Sınavlar yapılmadı, Belediyelerde çalışanlar iş bıraktı!

Hükümetin hayat pahalılığını dondurma kararı sonrası sendikalar bugün grevde. 3 noktada toplanacak sivil toplum örgütleri Meclis’e yürüyecek.
Maliye Bakanı Özdemir Berova, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ödeneğinin nisan sonunda maaşlara yansıtılacağını, ancak hükümetin aldığı ekonomik tedbir uyarınca Ocak 2027’ye kadar maaşlarda başka artış olmayacağını duyurmuştu.

Berova, kararın ekonomik dengeyi koruma ve iş dünyasında öngörülebilirlik sağlama amacı taşıdığını belirtmiş, ülkenin zor bir ekonomik süreçten geçtiğini ifade ederek hükümetin “acil önlem paketi” kapsamında hayat pahalılığına ilişkin düzenleme yapmak zorunda kaldığını kaydetmişti. Bakanlar Kurulu’nun toplantısında alınan karar doğrultusunda nisan ayında üç aylık hayat pahalılığının ödeneceğini, bir sonraki ödemenin ise 2027’de yapılacağını açıklamıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından sendikalar hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstererek grev ve eylem kararı aldı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin politikaları eleştirilerek emekçilerin alım gücünü gerileten uygulamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, ekonomik kriz karşısında halkın alım gücünü korumak yerine yük bindirildiği savunularak, sendikalarla dayanışma içerisinde grev ve eylem sürecine girildiği kaydedildi. Bu kapsamda bugün tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların gerçekleştirilmeyeceği ve Meclis önünde eylem düzenleneceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ise hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının komiteden geçirilerek Meclis Genel Kurulu gündemine alınması üzerine Pazartesi itibarıyla genel greve çıkacaklarını duyurdu. Maviş, tüm sendikalar adına yaptığı açıklamada, tasarının komiteden geçirilmesinin ardından Meclis gündemine alındığını ve bu doğrultuda genel grev kararı alındığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini değersizleştirmeye yönelik hazırladığı yasa tasarısına karşı diğer sendikalarla birlikte grev kararı aldığını açıkladı. Sendika, bugün saat 08.00’den itibaren örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde sonuç alıncaya kadar grev uygulayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hayat pahalılığı yasa tasarısı nedeniyle sendikalar tarafından alınan grev kararına destek verdiğini açıklayarak, ödeneğin 9 ay boyunca artırılmayacak olmasının özellikle dar gelirli kesimin yaşam koşullarını ağırlaştıracağını ifade etti.

Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik de hayat pahalılığı yasa tasarısının Meclis gündemine alınması üzerine tüm sendikalarla birlikte genel greve çıkacaklarını, Meclis’e yürüyüş düzenleneceğini ve sonuç alıncaya kadar grevin süreceğini açıkladı.

Basın-Sen, kamu sendikalarının başlattığı grevin yalnızca kamu çalışanlarını değil, düşük ücretle çalışan özel sektör emekçilerini de doğrudan etkilediğini vurgulayarak greve destek çağrısında bulundu.

Gümrük Çalışanları Sendikası ise hayat pahalılığı yasa tasarısının geri çekilmemesi üzerine tüm bölgelerde genel grev kararı aldığını duyurarak üyelerini 30 Mart Pazartesi günü Dereboyu Citroen ışıklarında toplanmaya çağırdı.

Öte yandan Halkın Partisi, hükümetin hayat pahalılığı artışını ertelemesini “sorumluluk ve güven eksikliği” olarak nitelendirerek ekonomik kriz yönetiminin ancak yeni hükümetle mümkün olacağını savundu.

