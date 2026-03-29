Kuzey Kıbrıs'ta hayat duracak! Grev kaç gün sürecek? Sınavlar yapılabilecek mi? Sağlık hizmetleri duracak!

Hükümetin HP (Hayat Pahalılığı) ödeneğiyle ilgili hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan yasa tasarısının Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açtı.

Toplam 62 sendika ve örgüt, söz konusu düzenlemeye karşı ortak hareket etme kararı alarak, yarın sabah itibarıyla ülke genelinde süresiz genel grev başlatacaklarını duyurdu.

Alınan grev kararıyla birlikte kamu hizmetleri başta olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor. Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir geri adım açıklaması yapılmadı. Gözler, hükümetin atacağı adımlar ve Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Sendikalardan Hükümete Net Mesaj: “Grev Yasaklarını Tanımıyoruz”

HP (Hayat Pahalılığı) ödeneğine ilişkin yasa tasarısına karşı süresiz genel grev kararı alan 62 sendika ve örgüt, hükümetin olası “grev yasağı” adımına karşı da sert bir tutum ortaya koydu.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, yalnızca grev kararı almakla kalınmadığı vurgulanarak, “Grev yasağını tanımayacağız” ifadelerine yer verildi. Örgütler, böyle bir karar alınması halinde eylemlerini sivil itaatsizlik boyutuna taşıyacaklarını açıkladı.

Öte yandan sendikalar, eylem planlarını da duyurdu. Buna göre yarın sabah saat 09:00 itibarıyla üç ayrı noktada toplanılacak ve ardından Meclis önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Toplanma noktaları şu şekilde açıklandı:

Citroen Işıkları

Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü)

Mor Çember (Kalın Yol)

Bu üç noktada bir araya gelecek kitleler, oluşturulacak büyük kortejle Meclis önüne yürüyerek tepkilerini ortaya koyacak.

Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde eylemlerin daha da genişletileceği mesajını da verdi.