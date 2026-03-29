  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAWashington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs'ta hayat duracak! Grev kaç gün sürecek? Sınavlar yapılabilecek mi? Sağlık hizmetleri duracak!

» »
Kuzey Kıbrıs'ta hayat duracak! Grev kaç gün sürecek? Sınavlar yapılabilecek mi? Sağlık hizmetleri duracak!
Kuzey Kıbrıs'ta hayat duracak! Grev kaç gün sürecek? Sınavlar yapılabilecek mi? Sağlık hizmetleri duracak!

Hükümetin HP (Hayat Pahalılığı) ödeneğiyle ilgili hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan yasa tasarısının Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açtı.

Toplam 62 sendika ve örgüt, söz konusu düzenlemeye karşı ortak hareket etme kararı alarak, yarın sabah itibarıyla ülke genelinde süresiz genel grev başlatacaklarını duyurdu.

Alınan grev kararıyla birlikte kamu hizmetleri başta olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor. Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir geri adım açıklaması yapılmadı. Gözler, hükümetin atacağı adımlar ve Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacak gelişmelere çevrildi.

 

Sendikalardan Hükümete Net Mesaj: “Grev Yasaklarını Tanımıyoruz”

HP (Hayat Pahalılığı) ödeneğine ilişkin yasa tasarısına karşı süresiz genel grev kararı alan 62 sendika ve örgüt, hükümetin olası “grev yasağı” adımına karşı da sert bir tutum ortaya koydu.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, yalnızca grev kararı almakla kalınmadığı vurgulanarak, “Grev yasağını tanımayacağız” ifadelerine yer verildi. Örgütler, böyle bir karar alınması halinde eylemlerini sivil itaatsizlik boyutuna taşıyacaklarını açıkladı.

Öte yandan sendikalar, eylem planlarını da duyurdu. Buna göre yarın sabah saat 09:00 itibarıyla üç ayrı noktada toplanılacak ve ardından Meclis önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Toplanma noktaları şu şekilde açıklandı:

  • Citroen Işıkları
  • Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü)
  • Mor Çember (Kalın Yol)

Bu üç noktada bir araya gelecek kitleler, oluşturulacak büyük kortejle Meclis önüne yürüyerek tepkilerini ortaya koyacak.

Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde eylemlerin daha da genişletileceği mesajını da verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti