  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAWashington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor

Basın-Sen: Asgari ücrete artış yoksa özel sektör emekçisinin geliri daha da erir, Verilen mücadele tüm emekçiler için

» »
Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, meselenin yalnızca kamu çalışanlarıyla sınırlı olmadığı ifade edilerek, hayat pahalılığı artışı uygulanmadığında asgari ücrete de artış yapılmayacağına dikkat çekildi.
Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, meselenin yalnızca kamu çalışanlarıyla sınırlı olmadığı ifade edilerek, hayat pahalılığı artışı uygulanmadığında asgari ücrete de artış yapılmayacağına dikkat çekildi. Bu durumda düşük ücretlerle çalışan özel sektör emekçilerinin daha ağır bir yük altına gireceği kaydedildi.

Açıklamada, özel sektörde çalışan pek çok emekçinin asgari ücretle ya da asgari ücret sınırında yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, bu kesimin 13’üncü maaş ve çeşitli sosyal haklardan yararlanamadığı ifade edildi. Bunun sorumlusunun kamu emekçileri olmadığı vurgulanan açıklamada, emeğin karşılığını vermeyen işverenler ile buna göz yuman siyasi anlayış eleştirildi.

Basın-Sen, kamu emekçilerinin hayat pahalılığına karşı verdiği mücadele ile özel sektör emekçilerinin mücadelesinin birbirinden ayrı olmadığını belirterek, emekçilerin birbirine değil, emeği değersizleştiren düzene karşı söz söylemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, özel sektör emekçilerinin greve katılma imkânı bulamasalar dahi greve çıkan emekçilere karşı değil, onlarla dayanışma içinde olmaları gerektiği vurgulandı. Verilen mücadelenin tüm emekçilerin daha insanca yaşayabilmesi için olduğu ifade edildi.

Tam açıklama şöyle:

"Kamu sendikalarının başlattığı grev, hayat pahalılığı oranının önümüzdeki 9 ay boyunca maaşlara yansıtılmamasına karşı bir tepkidir. Bu mesele yalnızca kamu çalışanlarıyla alakalı değildir! Hayat pahalılığı artışı uygulanmadığında, asgari ücrete artış da gelmez; bunun bedelini ise düşük ücretlerle çalışan özel sektör emekçisi daha da ağır öder. Asgari ücrete artış yoksa özel sektör emekçisinin geliri daha da erir, yaşam koşulları daha da ağırlaşır.

Bugün özel sektörde çalışan pek çok emekçi asgari ücretle ya da asgari ücret sınırında yaşam mücadelesi vermektedir. Evet, 13’üncü maaşımız yoktur; birçok sosyal ve ekonomik haktan da yararlanamıyoruz. Ancak bunun sorumlusu kamu emekçileri değil, emeğin hakkını vermeyen işverenler ve buna göz yuman siyasi anlayıştır.

Bu nedenle kamu emekçilerinin hayat pahalılığına karşı verdiği mücadele ile özel sektör emekçisinin mücadelesi birbirinden ayrı değildir. Emekçilerin birbirine değil, emeği değersizleştiren düzene karşı söz söylemesi gerekir. Sorun, bir kesimin hak sahibi olması değil; diğer kesimin bu haklardan mahrum bırakılmasıdır.

Özel sektör emekçileri greve katılma olanağı bulamasalar bile, greve çıkan emekçilere karşı değil, onlarla dayanışma içinde olmalıdır. Verilen mücadele, tüm emekçilerin daha insanca yaşayabilmesi içindir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti