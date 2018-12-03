Akıncı: “Koruyucu hekimlik toplum için çok önemli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, Özlem Gürkut başkanlığındaki Tabipler Birliği Yönetim Kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni oluşan yönetim kurulunu kutladı, başarılar diledi.

Özlem Gürkut burada yaptığı konuşmada, birliğin 22. Yönetim kurulunu tanıtarak, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalarıyla ilgili hazırladığı raporu sundu, ayrıca birliğin 6 Aralık'ta Bedesten'de düzenlenecek 62. Kuruluş yıldönümü resepsiyonuna davet etti.

Gürkut, Birliğin sadece meslek değil toplumsal sorunlara da çözüm önerileri hazırladığını, duyarlılık gösterdiğini ifade etti.

Binin üzerinde üyesi bulunan birliğin, sağlık sisteminde yaşanan yapısal sorunlar ile yasal bazı sıkıntı ve eksikliklerin aşılması için çalışmalar yaptığını anlatan Gürkut, yasaların günün koşullarına uygun olarak düzenlemesi gerektiğini, toplum sağlığı için yeni yasa çalışmasına destek vermek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

“EN ÖNEMLİ OLAY SAĞLIĞI KORUMAK”

Bu çalışmalar için hukuk komitesi kurduklarını belirten Gürkut, en önemli olayın sağlığı korumak olduğunu, koruyucu hekimlik ve halk sağlığına da büyük önem verdiklerini söyledi.

Tütün yasası ve buna karşı bilinç yaratılması için çalıştıklarını, ayrıca Gıda güvenliği ve çevre sağlığı için de çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Gürkut, sağlık alanındaki planlamalar için de desteğe hazır olduklarını bildirdi.

AKINCI: “KORUYUCU HEKİMLİK TOPLUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Gürkut'a sorunlar ve hedefleri özetlediği için teşekkür ederek, birliğin 62. Yılını kutladı, 22. Genel kurulda oluşan yeni yönetime başarılar diledi.

Akıncı, önümüzdeki dönemde birlik ile yakın diyalog içinde olacaklarını ifade ederek, sağlık ve çevre için farklı düşünmediklerini, görüşlerinin aynı olduğunu söyledi.

Akıncı, koruyucu hekimliğin toplum için çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Benim İlkokul yıllarımda bu vardı; aşılama, ağız taraması yapılırdı neden şimdi de düzenli olmasın. En genel anlamda sağlık alanında en doğru işlerden biri koruyucu hekimliğe önem vermektir. Hangi hastalık olurda olsun ucunda acı var, masraf vardır.

Koruyucu hekimlik insan sağlığı açısından önemli. Yasal eksikliklerin giderilmesi ve her alanda uygulanması önemli.

TÜTÜN YASASI… “DENETİM, TAKİP, CEZA UYGULAMASI ÖNEMLİ"

Örneğin Tütün yasası konusunda devlet iyi bir rol model olmalı. Devlet binaları, hastaneler, meclis Cumhurbaşkanlığı dahil herkes yasalara uymalı örnek olmalı.

“LOKANTALARDA YASALARA UYMA DÜZEYİ ARAŞTIRILSA SINIFTA KALDIĞIMIZ GÖRÜLÜR”

Özellikle lokantalarda yasalara uyma düzeyi araştırılsa sınıfta kaldığımız görülür. O yüzden denetim, takip, ceza uygulaması önemli."

Akıncı, Çevre temizliği ve sağlığı konusunda birlik ile birlikte çalışabileceklerini de ifade ederek, katkıları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.