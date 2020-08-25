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Akıncı, Lefke Bölgesini Ziyaret Etti

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“Üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah içinde birLefke arzuluyoruz"
Akıncı, Lefke Bölgesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı: “ÜRETEN, GELİŞEN, KARAKTERİNİ KORUYAN, HUZURLU VE REFAH İÇİNDE BİR LEFKE ARZULUYORUZ"


“Turizm demek çevre ve yeşil demek, özünde barış demek. İki toplumdan gençlerin kültürel, sanatsal ve çevresel gelişim adına beraber uğraş vermeleri de başlı başına barışa bir katkıdır." 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bugün Lefke, Yedidalga ve Gemikonağı Sanayi Bölgesini ziyaret ederek bölge halkı ve üreticilerle buluştu, Lefke Turizm Derneği yetkilileriyle görüştü.
Ziyaretlerine ilk olarak Yedidalga bölgesinden başlayan Akıncı, bölge halkı ve üreticilerle görüşerek görüş ve düşüncelerini dinledi, sorularını yanıtladı. İki yıl önce doludan zarar gören üreticilerin hala daha tazmin edilmemiş olması nedeniyle köylüler rahatsızlıklarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilettiler. Cumhurbaşkanı Akıncı o günlerde bölgeye gelip gezdiğini, üreticilere devlet desteğinin asıl böylesi durumlarda gerekli olduğunu vurguladı. Gemikonağı Sanayi bölgesinde ise üretim tesislerini gezen Akıncı üreticilerle sohbet etti,
çalışmaları yerinde gözlemledi. Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Hasan Karlıtaş Başkanlğı’ndaki Lefke Turizm Derneğini ziyaret etti. Ziyaretinde derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Akıncı’ya özellikle finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanacak ve Lefke bölgesinde kültürel, sanatsal ve çevresel gelişime katkıda
bulunacak olan iki toplumlu diyalog projesi hakkında bilgi verildi. Mustafa Akıncı, “Turizm demek çevre ve yeşillik demek, özünde barış demek” diyerek iki toplumdan gençlerin biraraya gelerek bu amaç doğrultusunda beraber uğraş vermelerinin de başlı başına bir barış çabası ve barışa katkı olduğunu belirterek, projenin hayat bulmasının bölgeye artı bir değer katacağına inanç belirtti.
Birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan Lefke ve bölgesinin sadece maden artıklarıyla anılmaması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir yandan var olan güzellikleri koruyarak geliştirirken, diğer yandan da miras kalan kötülükleri temizlemek gerekir” dedi. Bölgeye ilişkin halen İmar Planı olmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu da söyleyen Akıncı, herşey olup bittikten sonra plan yapılmasının bir anlamı kalmayacağı uyarısında bulundu. Üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu ve refah içinde bir Lefke’nin herkesin önceliği olması gerektiğini kaydeden Akıncı, Lefke bölgesinin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanları ile Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Akıncı, göreve devam etmeleri halinde diğer örgütlerle olduğu gibi, çevre örgütleriyle de dayanışma ve yakın işbirliği içinde güzel işlere imza atmaya devam edileceğini kaydederek, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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