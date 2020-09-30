Akıncı: Müdahale ederek toplumu bölüyorlar

“Müdahale Ederek Toplumu Bölüyorlar”

“Yönetilemeyen ilişki değil, yıllardır yanlış kurulan bir ilişki söz konusudur, düzeltilmesi gereken budur. Türkiye’den ekipler geliyor, mevcut cumhurbaşkanının seçilmemesi için aleni bir şekilde çalışıyor, bir partinin milletvekillerine talimatlar veriliyor. Bu şekilde davranarak toplumu bölüyorlar. Kıbrıslı Türklerin demokrasisinin çalışır olması en başta Türkiye’nin buradaki meşruiyeti açısından son derece önemlidir”

“Kendi aklı ve vicdanı ile kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olan Kıbrıs Türk halkı, müdahalelerden rahatsızdır. ‘Sizin yerinize biz karar vereceğiz’ yaklaşımına hep birlikte karşı çıkmalıyız. Konu bu topraklarda var olup olmama meselesidir. Bu seçim işte bu açıdan da önemlidir”

“Akıncı ne istedi de kavgacı oldu; savaş yerine barışı, çatışma yerine diplomasiyi öne çıkardı, bu toprakların ne Güney’e azınlık ne de Kuzey’e vilayet olmaması gerektiğini söyledi, Federal çözüm seçeneğinin terkedilmemesi gerektiğinin altını çizdi, bütün olay budur”

“Kıbrıs konsunda bir yol ayrımındayız. Ya gerçekçi ve mümkün olan yolda ilerleyip Federal çözüme doğru gideceğiz, ki bunun altyapısı Berlin’de netleştirdik, ya da bölünmüşlük daha da pekişecek. Seçimler hangi yolda ilerleneceğini göstermesi açısından çok önemlidir”

“Olması mümkün olmayanın peşinde koşarak bizi kalıcı bölünmeye mahkûm etme siyaseti en büyük tehlikedir. Haklarımızı Rum Yönetimi’ne teslim edemeyiz, Federal çözüm uğraşlarını sonuna kadar sürdürüp bu konuda Rumların gasp ettiği haklarımızın peşini asla bırakmamalıyız”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Genç Tv’de, davet edilen diğer adaylarla birlikte, Mustafa Alkan’ın sunduğu “Er Meydanı Seçim Özel” programına katılarak görüş ve düşüncelerini açıkladı, soruları yanıtladı.

Hali hazırda önemli olan Türkiye ile ilişkilerin bu seçimler bakımından daha da önem kazandığını belirten Akıncı, kendisinin öteden beri iki taraf arasında karşılıklı saygıya dayalı, kişilikli ilişkinin gerekliliğini savunduğunu, 1989 yılında LTB Başkanı olduğu dönem Ankara ile kardeş şehir ilişkisi kuranın da kendisi olduğunu belirterek, o gün yaptığı ‘Nasıl ki iki şehrin kardeşliğini yarattık, iki ülkenin kardeşliğini da yaratabilmeliyiz’ dediğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında, yönetilemeyen değil, yıllardır yanlış kurulan bir ilişki şeklinin mevcut olduğunu belirterek, düzeltilmesi gerekenin bu olduğunu belirten Akıncı, içinde bulunulan süreçte Türkiye adına hareket ettiğini söyleyen bazı kişilerin mevcut cumhurbaşkanının seçilmemesi için aleni bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve “Bu şekilde davranarak ne acıdır ki toplumu bölüyorlar” dedi. Bu olaylara yeri geldikçe dikkat çektiğini, daha açık konuşuma noktasına gelirse onu da yapacağını açıklayan Akıncı, “Bu toplumun kendi kendini yönetme ve kendi Cumhurbaşkanını seçme hak ve iradesine sahip olduğunu herkes kabul etmelidir” dedi.

“Herkesin Gözü Önünde Müdahale Ediliyor”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Türkiye’de bize sevgiyle bağlı milyonlarca kardeşimiz vardır, bizden de Türkiye düşmanı yaratma çabası abesle iştigaldir. Ancak ‘mevcut cumhurbaşkanı seçilmesin de kim isterse seçilsin’ diyenler var. Bunun için çalışıyorlar. Bazı muhtarlar, belediye başkanları aranarak ihtiyaç listeleri soruluyor. Türkiye’den ekipler geliyor, diğer yandan herkesin gözü önünde bir partinin milletvekillerine talimatlar veriliyor. Şu çok iyi bilinsin ki, Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetecek, kimi seçeceğine karar verecek yetkiye, çapa ve yeteneğe sahiptir. Bunu da herkes kabul etmelidir. Emekli bir Türk diplomat geçenlerde bir programda ‘Türkiye’nin buradaki meşrutiyetinin Kıbrıslı Türklerin varlığından kaynaklandığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının demokrasisinin çalışması, Türkiye’nin buradaki meşrutiyeti açısından çok önemlidir’ söylemleri çok anlamlı ve önemlidir.”

“Bakıp Görmek ve Konuşmak Gerekir”

Bazı adayların ‘Akıncı kavgacıdır’ iddialarını da cevaplayan Akıncı şunları söyledi: “Akıncı ne istedi de kavgacı oldu; savaş yerine barışı, çatışma yerine diplomasiyi öne çıkardı, bu toprakların ne Güney’e azınlık, ne de Kuzey’e vilayet olmaması gerektiğini söyledi, Federal çözüm seçeneğinin terkedilmemesi gerektiğinin altını çizdi, bütün olay budur.”

Yıllardır var olan bu ilişki biçiminin doğru zemine oturtulması gerektiğine inandığını belirten Akıncı, bunları düzeltmenin yolunun da ancak hem bakıp görmek hem de görünenin söylenmesi ile mümkün olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının 1930’lı yıllardan beri laik, demokratik, çağdaş Atatürkçü düşünceye sahip bir yaşam biçimini benimsediğini, bu yaşam tarzına gelen tehditlerden de son derece tedirgin olduğunu belirten Akıncı, “Halkımız, dinine bağlıdır ama laiktir, demokrattır, çağdaştır. Müdahalelerden de rahatsızdır. Dolayısı ile irade olayını çözemezsek onun dışındakileri de çözemeyiz. Seçim platformu tüm bunların konuşulması açısından da önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanının görevini ifa edebilmesi için öncelikle birilerinin ‘sizin yerinize biz karar vereceğiz’, ‘cumhurbaşkanınızı biz seçeceğiz’ söylemlerine karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Akıncı, “Bu konuda birlik olamazsak, başka hangi konuda olacağız. Konu bu topraklarda var olup olmama meselesidir. Bu seçim işte bu açıdan da önemlidir” dedi.

“Kıbrıs Konusunda Bir Yol Ayrımındayız”

Kıbrıs konsunda bir yol ayrımında olunduğunu, ya gerçekçi ve mümkün olan yolda ilerlenip Federal çözüme doğru gidileceğini, bunun için de altyapının Berlin’de netleştiğini, ya da bölünmüşlüğün daha da pekişeceğini belirten Akıncı, seçimin, hangi yolda ilerleneceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Seçim platformlarında federasyonun yanısıra, iki devletlilik ile konfederasyondan bahsedenlerin de olduğunu anımsatan Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde BM ile video konferansta yaptığı ‘Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğini sağlayacak her türlü anlaşmaya varız’ söyleminin ‘federasyon öldü’ diyenler için uyarıcı olması gerektiğini kaydetti. Federasyonun zaten siyaseten eşit, iki kurucu devletli, uluslararası tek şahsiyeti olan bir yapı olduğunu belirten Akıncı, “Kıbrıs konusunda yürünecek yol bellidir. O da Berlin’de çizilmiştir” dedi. Seçimlerin ardından gayrı resmi 5’li toplantı olacağını, bunun zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin isteği olduğunu belirten Akıncı, ardından da iki tarafın da onayladığı ve iki bölgeli, iki toplumlu Federal çözümü net bir şekilde teyit eden, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içeren Berlin mutabakatı çerçevesinde ilerleneceğini kaydetti.

“En Büyük Tehlike…”

Olması mümkün olmayanın peşinde koşarak bizi kalıcı bölünmeye mahkum etme siyasetinin en büyük tehlike olduğunu vurgulayan Akıncı, bazı kesimler tarafından küçümsenmek istenen Berlin zirvesinin treni rayına oturttuğunu, Rum liderin yarattığı bulanıkları giderdiğini, BM Genel Sekreteri’nin de 5’li konferansı toplama yönünde taahhüt altına girdiğini kaydetti. Akıncı, “Haklarımızı Rum Yönetimine teslim edemeyiz, Kıbrıs’ta federal çözüm mücadelesini sonuna kadar yürütüp bu konuda Rumların hakkı olmayan ve gasp ettikleri haklarımızın peşini asla bırakmamalıyız” dedi.

Federasyonun alternatiflerinden bahsedilirken, bunun gerçekçi olmadığı gibi, altının doldurulmadığını ve KKTC’yi kimin tanıyacağının söylenmediğini belirten Akıncı, “İslam İşbirliği Teşkilatına gözlemci üyeyiz onların veya Türki devletler ima yollu bile olsa tanınma işareti vermediklerini, 27 AB üyesi ile 5 BM Daimi Konsey üyesinin tanımasının mümkün olmadığını, tanıyan tek devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ise bizim takımlarımzla maç yapamazken, Güney takımları ile maç yaptığını anımsatarak, bizim gençlerimizin de bunu tribünlerden izlemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

“Talip Oldukları Makamı Kendi Kendilerine Değersizleştiriyorlar”

Maraş'ın açılımı konusunda çok dikkatli olunması, BM ve uluslararası hukuk ile bağların koparılmaması gerektiği uyarısında bulunan Akıncı, “Bu iş şakaya gelmez” dedi. Akıncı, Maraş konusunda Türkiye’den üst düzey kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı olarak kendisinin davet edilmediğini, o toplantıya katılan ve Cumhurbaşkanlığı makamına talip olanların ise bu makama gelmeleri halinde kendilerinin olmayacaklarını bir ortamı bu davranışlarıyla kabul ettiklerini belirten Akıncı, bu şekilde davranarak talip oldukları makamı değersizleştirdiklerini belirtti.

“Alt Yönetim Algısının Güçlenmesini En Başta Kıbrıs Türk Halkı İstemez”

Bir soru üzerine geçmişte siyasi parti başkanlığı döneminde Kıbrıs’ta çözüm hedefinden vazgeçmeden, aynı zamanda KKTC’nin de tüm kurumları ile daha iyiye gitmesi için uğraşlarını sürdüreceklerini söylediğini anımsatan Akıncı, yıllar içinde tanınma yönünde bir gerçekliğin ortaya çıkmadığı gibi, dünyanın ve BM’nin kabul ettiği Federasyon tezinden vasgeçilmesi halinde açıkta kalınacağı uyarısında bulundu. Tanınma gibi bir gerçekliğin olmadığını ancak herkesin gördüğü başka bir gerçeklik olduğunu belirten Akıncı, bu şekilde gitmesi halinde buradaki alt yönetim algısının daha da güçleneceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının en başta bunu istemediğini ifade eden Akıncı, halkın uluslararası hukuk içinde yer almak istediğini, bunu sağlamanın tek yolunun da çözümde ısrarcı olmak olduğunu vurguladı.

“Özersay 2017 yılında Dışişleri Bakanı Değildi”

Akıncı, bağımsız aday Kudret Özersay’ın ‘Akıncı 2017 yılında harita verdi ama Dışişleri Bakanı olarak benim haberim yoktu” söylemi üzerine Kudret Özersay’ın o dönem Dışişleri Bakanı olmadığını hatırlattı. Akıncı, “Ancak Sn. Özersay Rum lider ile gizli buluşup yemek yerken ben Cumhurbaşkanıydım ve esas o görüşmeden benim haberim yoktu” dedi.

“Halk Zaten Gerekeni Söylemiştir”

Akıncı, ‘Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın programa katılmamamasını nasıl değerlendiriyorusunuz’ soruna ise ‘Halkımız zaten gerekeni söylemiştir. Güle güle gitsin, güle güle gelsin’ yanıtını verdi. Konuşmasının sonunda halka mutlaka sandığa giderek yurttaşlık görevlerini yerine getirmeleri çağrısında da bulunan Akıncı, “Bizim beynimizin ve vicdanımızın yerine başkalarının geçmesine izin vermeyerek, vicdanımızla kararımızı verelim” dedi.