Akıncı: Sandığa giderek yurttaşlık görevimizi yerine getirelim

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı dün sabah Karaoğlanoğlu,

Alsancak ve Lapta’da yurttaşlarla buluştu. Ziyaretlerine ilk olarak Karaoğlanoğlu’nda başlayan Akıncı,

bölgedeki dükkanları da gezerek esnafla buluştu. Daha sonra Alsancak’ta Belediye binası önünde

Belediye Başkanı Fırat Ataser ve kalabalık bir kitle tarafından alkışlarla karşılanan Akıncı, cadde

boyunca dükkanları gezerek esnaf ve bölgedeki yurttaşlara seslendi. Ardından Lapta Sağlık

Merkezi’nde giden ve burada Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ tarafından karşılanan Akıncı,

Merkez’deki doktor, hemşirelerden bilgi aldı, yurttaşlarla sohbet etti. Akıncı ardından da Lapta’da

cadde boyunca esnaf ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.

Sokağın nabzı ve anketlerin halkın kararını çoktan verdiğini ve özgür iradesini sandığa

yansıtmak için Pazar gününü beklediğini gösterdiğini vurgulayan Akıncı, halkın iradesini vicdanının

sesi ve aklıyla sandığa yansıtacağını kaydetti.

Kendisinin dile getirdiklerinin zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs

Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin

de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.

Akıncı, demokratik, çağdaş, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu

gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir

hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti.

Tıpkı 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi olduğunda kendilerinin Türk demokrasisine sahip

çıktıkları gibi, herkesin de Kıbrıs Türk halkının demokrasisine saygı göstermesini beklediklerini

belirten Akıncı, bu mühaleleleri görüp suskun kalanların da yanlış bir tutum içinde olduklarını belirtti.

Akıncı, “Bir makama başkalarının müdaheleleri ile gelirseniz, orada kendiniz olamazsınız, oradaki

varlığınız sizi oraya getirenlerin iki dudağı arasında olur” dedi.

Demokrasiye yapılan müdahalelerin toplumda derin yaralar açtığı uyarısında da bulunan

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkından Türkiye düşmanı çıkmaz, Türkiye Cumhuriyetinin iyiliğinden başka bir

şey isteyenimiz de yoktur. Ancak diğer yandan da karşılıklı saygı çerçevesinde kardeşlik ilişkisini

geliştirmek isteriz. Güneye azınlık olmak istemediğimiz gibi Türkiye’nin alt yönetimi de olmak

istemeyiz” dedi.

“Sandığa Giderek Yurttaşlık Görevimizi Yerine Getirelim”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim gününe yönelik

Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her

seçmene tek kullanımlık eldiven verileceğini, dezenfektanların olacağını belirterek, oy vermenin

sağlık açısından bakkala gitmekten çok daha az riskli olacağını yineledi.