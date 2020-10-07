Akıncı: Sandığa giderek yurttaşlık görevimizi yerine getirelim

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı dün sabah Karaoğlanoğlu,
Alsancak ve Lapta’da yurttaşlarla buluştu. Ziyaretlerine ilk olarak Karaoğlanoğlu’nda başlayan Akıncı,
bölgedeki dükkanları da gezerek esnafla buluştu. Daha sonra Alsancak’ta Belediye binası önünde
Belediye Başkanı Fırat Ataser ve kalabalık bir kitle tarafından alkışlarla karşılanan Akıncı, cadde
boyunca dükkanları gezerek esnaf ve bölgedeki yurttaşlara seslendi. Ardından Lapta Sağlık
Merkezi’nde giden ve burada Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ tarafından karşılanan Akıncı,
Merkez’deki doktor, hemşirelerden bilgi aldı, yurttaşlarla sohbet etti. Akıncı ardından da Lapta’da
cadde boyunca esnaf ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.
Sokağın nabzı ve anketlerin halkın kararını çoktan verdiğini ve özgür iradesini sandığa
yansıtmak için Pazar gününü beklediğini gösterdiğini vurgulayan Akıncı, halkın iradesini vicdanının
sesi ve aklıyla sandığa yansıtacağını kaydetti.
Kendisinin dile getirdiklerinin zaten halkın hassasiyetleri olduğunu söyleyen Akıncı, Kıbrıs
Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, bu iradenin
de 11 Ekim’de kararlı ve güçlü bir şekilde sandığa yansıyacağını ifade etti.
Akıncı, demokratik, çağdaş, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu
gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir
hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti.
Tıpkı 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi olduğunda kendilerinin Türk demokrasisine sahip
çıktıkları gibi, herkesin de Kıbrıs Türk halkının demokrasisine saygı göstermesini beklediklerini
belirten Akıncı, bu mühaleleleri görüp suskun kalanların da yanlış bir tutum içinde olduklarını belirtti.
Akıncı, “Bir makama başkalarının müdaheleleri ile gelirseniz, orada kendiniz olamazsınız, oradaki
varlığınız sizi oraya getirenlerin iki dudağı arasında olur” dedi.
Demokrasiye yapılan müdahalelerin toplumda derin yaralar açtığı uyarısında da bulunan
Akıncı, “Kıbrıs Türk halkından Türkiye düşmanı çıkmaz, Türkiye Cumhuriyetinin iyiliğinden başka bir
şey isteyenimiz de yoktur. Ancak diğer yandan da karşılıklı saygı çerçevesinde kardeşlik ilişkisini
geliştirmek isteriz. Güneye azınlık olmak istemediğimiz gibi Türkiye’nin alt yönetimi de olmak
istemeyiz” dedi.
“Sandığa Giderek Yurttaşlık Görevimizi Yerine Getirelim”
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim gününe yönelik
Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her
seçmene tek kullanımlık eldiven verileceğini, dezenfektanların olacağını belirterek, oy vermenin
sağlık açısından bakkala gitmekten çok daha az riskli olacağını yineledi.
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