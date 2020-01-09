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Akıncı Spehar’la görüşmesinde “siyasi eşitliği içeren hususlara yapılan vurgunun rapora yansımasının önemli olduğunu” vurguladı

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Akıncı Spehar’la görüşmesinde “siyasi eşitliği içeren hususlara yapılan vurgunun rapora yansımasının önemli olduğunu” vurguladı
Akıncı Spehar’la görüşmesinde “siyasi eşitliği içeren hususlara yapılan vurgunun rapora yansımasının önemli olduğunu” vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinde, Berlin’de elde edilen sonucun, özellikle tarafların siyasi eşitliğini içeren hususlara yapılan vurgunun, Güvenlik Konseyi’ne sunulacak rapora da yansımasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Spehar ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada, Doğu Akdeniz’de doğal gaz konusunda yaşanan sorunların, Kıbrıs sorununun çözümünü daha ivedi hale getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, çözümün sadece Kıbrıs’ın değil artık bölgenin de ihtiyacına dönüştüğünü ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ayrıca Kıbrıs Türk tarafının geçen Temmuz ayında yaptığı hidrokarbon önerisini de gündeme getirerek, Güvenlik Konseyi raporunda Doğu Akdeniz’deki durumun çözümü için diyaloğun öneminin yer almasının gerekliliğine vurgu yaptığı belirtildi.

BM Güvelik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetleri ile ilgili sunulacak rapor öncesinde yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman ile İkinci Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.

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