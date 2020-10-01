Akıncı: Spora,sanata,kültüre katkımız sürecek

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi.

“Seçimlerin ardından gayrı resmi toplantıyla birlikte başlayacak yeni süreçte, güven artırıcı önlemler kapsamında BM kayıtlarına geçen önerimiz olan spor komitesinin hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü platformda spor yapmak gençlerimizin hakkıdır. Gençlerimiz tribünde değil, sahada olmalı, bunun için de başlattığımız her türlü uğraşı sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi. Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Akıncı, görüş ve düşüncelerini aktardı, soruları cevapladı.

Pandemi sürecinin tüm alanları olduğu gibi sporu da olumsuz etkilediğini belirten Akıncı, sağlığın herşeyden önemli olduğunu ancak ekonomik çarkların döndürülmesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, böylesi dönemlerde devletin yardım elinin yurttaşlarının, örgütlerinin, spor kulüplerinin yanında olmasınin öneminine vurgu yaptı. Akıncı, zor dönemin sıkıntılarını aşmanın yöntemlerinin elbirliği ile bulunması gerektiğini kaydetti.

“Seçim Günü Mutlaka Sandığa Gidelim”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hangi adayı desteklerse desteklesin yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alarak sosyal mesafeye dikkat edileceğini, sürekli havalandırmanın olacağını, her yurttaşa ayrı ayrı tek kullanımlık eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ifade etti. Pandeminin yarattığı endişenin yanısıra seçmen kartlarının dağıtılmayacak olmasının da katılım açısından sıkıntı yaratabileceğini belirten Akıncı, bunu aşmanın yolunun bir şekilde bulunması gerektiğini ifade etti.

“Gençlerimizin Her Türlü Platformda Spor Yapması Haklarıdır”

İki toplumlu eğitim, kültür ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 3 komitenin yanısıra, geçtiğimiz yıl Rum lider Anastasides’e iki toplumlu spor komitesi kurulması önerisinde bulunduğunu anımsatan Akıncı, “Seçimlerin ardından gayrı resmi toplantıyla birlikte başlayacak yeni süreçte, güven artırıcı önlemler kapsamıda BM kayıtlarına geçen önerimiz spor komitesinin hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü platformda spor yapmak gençlerimizin hakkıdı. Gençlerimiz tribünde değil, sahada olmalı, bunun için de başlattığımız her türlü uğraşı sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz” dedi.

“Spora, Kültüre, Sanata Katkılar Artarak Devam Edecek”

Bir soru üzerine spora, kültüre, sanata katkılarının artarak devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Görev süremiz boyunca bu alanlara çok ciddi katklılar yaptık. Yeni döneme geçtiğimizde bu katkıları fazlasıyla yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Çözümden Tüm Taraflar Kazançlı Çıkacak”

Bir başka soru üzerine Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca Kıbrıs için değil aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sona erdirilmesi ve TC-AB ilişkileri açısından da son derece yararlı olacağına vurgu yapan Akıncı, “Çözümden tüm taraflar kazançlı çıkacak” dedi.