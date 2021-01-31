  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Akıncı uyardı: Geçmişten hiç ders çıkarılmayarak aynı hatalı yolda yürünmek isteniyor

» »
4. Cumhurbaşkanı Akıncı 5'li konferans öncesinde uyardı: Geçmişten hiç ders çıkarılmayarak aynı hatalı yolda yürünmek isteniyor
Akıncı uyardı: Geçmişten hiç ders çıkarılmayarak aynı hatalı yolda yürünmek isteniyor

İşte açıklama;

2004’e gelinceye kadar,rahmetli Denktaş’ın da etkisiyle, Türkiye yetkilileri de konfederasyon ve iki devletli çözüm konusunu çok gündeme getirdi. O yıllarda özellikle Meclis kürsüsünden çok uyarılar yaptık. Uyarılarımızın özü şuydu: “ Bu siyaset sonuçta KKTC’nin tanınmasını ya da konfederasyonu sağlayacak değildir. Güney Kıbrıs’ın- üstelik uluslararası hukuk açısından tüm Kıbrıs adına- AB’ne girişini kolaylaştırmaktan başka işe yaramayacaktır. Bu siyaset, bir bakıma Rum tarafını arkasından itekleye itekleye AB’ne tek başlarına üye yapacaktır.”Maalesef gerçekleşen tam da bu oldu. Bu sonuçta kuşkusuz AB’nin politik dar görüşlülüğünün rolü de yadsınamaz; ancak genel olarak Türk tarafının siyaseti bu sonucu kolaylaştırmıştır. Şimdi geçmişten hiç ders çıkarılmayarak aynı hatalı yolda yürünmek isteniyor. Hedef eğer gerçekten söyledikleri gibi ise, yani Kıbrıs’ta ayrı uluslararası kimliği kabul edilmiş iki tanınmış devlet ise, beşli konferansta bunu sağlamak mümkün değildir. “Ortak zemin bulunamadı” denerek tüm taraflar zamana oynayacaksa , o takdirde de varılacak yer bellidir: Evet iki devlet olacak ama bir tarafta Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer yanda da Türkiye Cumhuriyeti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM'nin iki toplumlu Federasyondan bahsetmesi uluslararası kamuoyunun iradesi31 Ocak 2021 Pazar 14:29
  • Fırtına İskele'de de hasara neden oldu31 Ocak 2021 Pazar 14:26
  • AB’den Kıbrıslı Türkler'e 7.2 milyon Euro’luk paket, işte başvuru yöntemi...31 Ocak 2021 Pazar 13:37
  • İşte KKTC'de akşamki fırtınadan zarar gören yerler31 Ocak 2021 Pazar 13:05
  • Dağdaki KKTC bayrağını boyama çalışmaları devam ediyor31 Ocak 2021 Pazar 13:04
  • Baybars: “Koronavirüs değil, halk kazanacak!”31 Ocak 2021 Pazar 13:03
  • Sokağa çıkma yasağını 21 kişi ihlal etti31 Ocak 2021 Pazar 11:54
  • Başbakan: Salı günkü toplantı sadece muhalefeti bilgilendirme toplantısı olacak!31 Ocak 2021 Pazar 11:50
  • Devrilen ağaç araçların üzerine düştü, hasar oluştu31 Ocak 2021 Pazar 11:37
  • Lefkoşa ve Girne’de bugün ücretsiz PCR testleri yapılacak31 Ocak 2021 Pazar 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti