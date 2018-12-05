Akıncı, Verwey’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde Verwey’e, Kıbrıs sorunundaki son durum ve güven yaratıcı önlemlerle ilgili görüşlerini aktardı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Verwey’e Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılan ticaret konularındaki düşüncelerini iletti ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı AB ve Diplomasi Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Ofisi Masası Şefi Kjartan Björnnson ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi de hazır bulundu.