Akıncı:Bu seçim halkın seçimidir

“KADINLAR SPORDA DA SİYASETTE DE YERİNİ ALMALI“

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı bu sabah Küçük Kaymaklı

Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Akıncı, görüş ve düşüncelerini aktardı, yurttaşların sorularını cevapladı.



Küçük Kaymalı Spor Kulübü Kadın Birimi’nin hayata geçirilerek aktif olarak çalışmasını

memnuniyetle kaşıladığını belirten Akıncı, kadınların diğer tüm alanlarda olduğu gibi sporun da

siyasetin de içinde olmasının önemine vurgu yaptı.



Kendisinin de kadın-erkek eşitliğine ve tarafsız, bağımsız yönetim anlayışına büyük önem

veren bir kişi olarak atamalarda bu doğrultuda hareket ederek, tarafsız kimlikleri olan 2 kadını

Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman ) ile YÖDAK Başkanlıklarına atadığını anımsatan Akıncı, “Görev süremizce hem tarafsız, bağımsız davrandık, hem de atamalarda buna özen gösterdik. Zaten halkımız da hem bunu istiyor, hem de daha çok güven duyuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı Cumhurbaşkanlığı makamının parti başkanlığı zihniyeti ile yürütülemeyeceğini de sözlerine ekledi.



Gençliğin yanlış yollara sapmasını önlemenin en önemli yolunun, onları uygun etkinliklerde

meşgül etmenin olanaklarını sağlamak olduğunu belirterek, sporun bu konudaki önemine vurgu

yapan Akıncı, bu uğurda uğraş veren herkesi takdirle karşıladığını ifade etti.

“SEÇİM GÜNÜ MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim günü tüm

yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.



Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli

tedbirleri alarak sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her yurttaşa ayrı ayrı eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ifade etti.



“BU SEÇİMLER HALKIN SEÇİMİDİR”

Seçimlerin yalnızca kendisinin değil halkın seçimi olduğunu ve halkın iradesinin ortaya

konması açısından çok önemli olduğunu belirten Akıncı, halkın kendi iradesi, vicdanı ve aklıyla

kararını vereceğini, herkesin de buna saygı duyacağını vurguladı.



45 yıldır hizmetinde olduğu halkın kendisini çok iyi tanıdığını, kendisini tanımayanların Kıbrıs

Türk halkına anlatmaya çalışmasının anlamsız olduğunu belirten Akıncı, “Ben halkın vicdanına inanır ve güvenirim. Anketler de sokak da bunu çok açık ortaya koymaktadır. Zaten halkımız da kararını vermiş durumdadır ve 11 Ekim’de cevabını kararlı bir şekilde yansıtacaktır” dedi.



Bir soru üzerine Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak bu uğurda kararlı bir

şekilde uğraş vermeye devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Spor amborgosunun kaldırılması için tabii ki uğraş verelim, mücadeleyi yükseltelim ama gençlerimizin toplumsal anlamda dünyayla buluşması, uluslararası alana çıkabilmeleri için çözüm şarttır. Çözüm Kıbrıs için gerekli olduğu kadar, TC’nin AB geleceği için, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerin ortadan kalkması için de gereklidir” diye konuştu